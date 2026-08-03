Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 30.07.2026, ereignete sich zwischen 12:05 Uhr und 12:10 Uhr in der Gökerstraße in Wilhelmshaven, in Höhe der Einfahrt zum Marinearsenal (Hausnummer 7), ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Pkw-Fahrer das Grundstück verlassen und übersah dabei einen von rechts kommenden Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw, wobei Sachschaden am Fahrzeug entstand.

Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet den beteiligten Fahrradfahrer sowie Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

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