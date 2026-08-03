Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Uhlandstraße - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 29.07.2026, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, den 30.07.2026, 05:45 Uhr, kam es in der Uhlandstraße in Wilhelmshaven, in Höhe der Hausnummer 11, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein ordnungsgemäß abgestellter, orangefarbener Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im rechten Frontbereich beschädigt.

Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Feststellung der Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell