Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrrad der Marke "Breezer" aufgefunden - Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, dem 19.04.2026, wurde hinter einem Mehrfamilienhaus in der Hamburger Straße ein Fahrrad der Marke "Breezer", Modell "Liberty", aufgefunden.

Aufgrund einer Zeugenaussage sowie den weiteren Ermittlungen ergibt sich der Anfangsverdacht eines Diebstahls. Der rechtmäßige Eigentümer des Rades konnte bislang nicht ermittelt werden.

Der Eigentümer oder Personen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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