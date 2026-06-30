Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf Parkplatz eines Schnellrestaurants - Kind leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am 29.06.2026, gegen 21:19 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Ernst-Barlach-Straße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen spielte ein 12-jähriger Junge auf dem Parkplatz und lief dabei, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, auf die Fahrbahn im Bereich der Ausfahrt des Drive-in.

Ein Pkw-Fahrer, der den Drive-in gerade verlassen wollte, leitete noch eine Bremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Jungen jedoch nicht mehr verhindern.

Der 12-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell