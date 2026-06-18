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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Rauchentwicklung in Mehrparteienhaus in Jever

Jever (ots)

Am 17.06.2026, gegen 17:23 Uhr, kam es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Warfsweg in Jever zu einer Rauchentwicklung. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten Einsatzkräfte die betroffene Wohnung mithilfe eines vorhandenen Haustürschlüssels öffnen. Die alarmierte Feuerwehr stellte im Wohnzimmer einen qualmenden Blumenkübel fest und löschte diesen.

Der Bewohner gab an, vor dem Verlassen der Wohnung eine Zigarette in dem Kunststoff-Blumenkübel entsorgt zu haben.

Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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