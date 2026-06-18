Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Rauchentwicklung in Mehrparteienhaus in Jever

Jever (ots)

Am 17.06.2026, gegen 17:23 Uhr, kam es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Warfsweg in Jever zu einer Rauchentwicklung. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten Einsatzkräfte die betroffene Wohnung mithilfe eines vorhandenen Haustürschlüssels öffnen. Die alarmierte Feuerwehr stellte im Wohnzimmer einen qualmenden Blumenkübel fest und löschte diesen.

Der Bewohner gab an, vor dem Verlassen der Wohnung eine Zigarette in dem Kunststoff-Blumenkübel entsorgt zu haben.

Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Verletzt wurde niemand.

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