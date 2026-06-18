Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.06.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm ein 12-jähriger Junge eine E-Zigarette sowie einen Nachfüllpod aus dem Verkaufsregal.

Anschließend begab er sich in die Getränkeabteilung, entfernte dort die Umverpackungen und steckte die Gegenstände in seine Hosentasche. Im weiteren Verlauf passierte der Junge den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Erziehungsberechtigten informiert.

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