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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in Gaststätte

Wilhelmshaven (ots)

Am 16.06.2026 gegen 18:39 Uhr kam es in einer Bar in der Börsenstraße in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Gäste im Alter von 38 und 49 Jahren aufgrund vorangegangener Streitigkeiten in eine Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streits soll der 38-Jährige den 49-Jährigen mit beiden Händen am Hals ergriffen und zugedrückt haben. Der 49-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen in Form von Hautrötungen am Hals. Beide Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von 1,82 Promille, beim Geschädigten einen Wert von 0,30 Promille.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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