Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzungen am Bahnhof Sande

Sande (ots)

Am 17.06.2026, gegen 13:50 Uhr, kam es im Bereich des Bahnhofs in Sande zu mehreren Körperverletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein 28-jähriger Mann einen Kiosk im Bahnhofsgebäude verlassen. Hierüber geriet er in Rage und schlug anschließend auf drei Personen im Alter von 56, 65 und 68 Jahren ein, die sich in seiner unmittelbaren Nähe aufhielten.

Die Geschädigten wurden durch die Angriffe verletzt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

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