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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Blumen- und Spirituosengeschäft - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 14.06.2026 kam es in der Zeit zwischen etwa 17:45 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Blumen- und Spirituosengeschäft in der Gökerstraße in Wilhelmshaven.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich des Geschäftes aufgehalten haben, um Hinweise. Insbesondere werden Personen gesucht, die den hinter dem Geschäft gelegenen Friedhof besucht, ihre Hunde im Nahbereich ausgeführt oder sich anderweitig in der Umgebung aufgehalten haben.

Von besonderem Interesse sind Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich auf dem rückwärtigen Parkplatz des Geschäfts oder in dessen unmittelbarer Umgebung aufgehalten haben.

Auch Beobachtungen, die zunächst unbedeutend erscheinen, können für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Hinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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