Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung nach Hausverbot in Supermarkt

Wilhelmshaven (ots)

Am 16.06.2026, gegen 12:20 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt am Mühlenweg in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 37-jähriger Mann den Markt, obwohl gegen ihn bereits ein Hausverbot bestand. Nachdem ihn ein Mitarbeiter aufgefordert hatte, das Geschäft zu verlassen, weigerte sich der Mann, dem nachzukommen. Im weiteren Verlauf versuchten drei Mitarbeiter, den Beschuldigten aus dem Markt zu begleiten. Dabei sperrte sich der 37-Jährige gegen die Maßnahmen und schlug einem Mitarbeiter mit dem Ellenbogen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs ein.

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