Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Umhängetasche im Kurpark - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.06.2026, gegen 10:30 Uhr, kam es im Kurpark in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte seine Umhängetasche auf einer Parkbank abgestellt, um Vögel zu beobachten. Dies nutzte ein bislang unbekannter Täter aus und entwendete die Tasche.

Der Geschädigte nahm die Verfolgung des Täters zu Fuß auf, stürzte jedoch hierbei und verlor den Flüchtenden aus den Augen. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - weiße Hautfarbe - etwa 16 Jahre alt - gepflegtes Erscheinungsbild - Schnurrbart - schwarze Jacke - schwarze Wollmütze

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des beschriebenen Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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