Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Jever - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Am 06.03.2024 kam es in der Sophienstraße in Jever in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein dort geparktes Fahrzeug, ein orangefarbener Pkw der Marke Hyundai i20, wurde dabei von einem bisher unbekannten Fahrzeug im Heckbereich beschädigt, der Verursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter 04461 7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell