Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einsatz in der Flensburger Straße - Brand einer Dunstabzugshaube - keine Verletzten

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend kam es aufgrund eines Einsatzes in der Flensburger Straße gegen 18:00 Uhr zur Alarmierung von Polizei und Feuerwehr.

Am Einsatzort trafen die Beamten auf den unverletzten Wohnungsinhaber, der angab, dass die Dunstabzugshaube in seiner Küche in Brand geraten sei. Aus der Wohnung in der Hochparterre des dortigen Mehrfamilienhauses war eine starke Rauchentwicklung wahrzunehmen.

Die Polizei veranlasste die Evakuierung des Gebäudes, von der neun Personen betroffen waren.

Die Feuerwehr Wilhelmshaven nahm die Löscharbeiten vor.

Die Dunstabzugshaube wurde durch den Brand vollständig zerstört sowie die Küchenschränke stark beschädigt. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell