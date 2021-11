Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mit gefälschtem Führerschein in Wilhelmshaven kontrolliert - Polizei leitet Verfahren gegen 34-Jährigen ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagabend kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei in Wilhelmshaven in der Güterstraße einen Pkw, an dessen Steuer sie auf einen 34-jährigen Wilhelmshavener trafen.

Der Fahrzeugführer händigte den Beamten einen Führerschein aus, der Fälschungsmerkmale aufwies. Eine Überprüfung ergab weiterhin, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts der Urkundenfälschung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell