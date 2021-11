Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfall in Zetel - 19-Jähriger kommt mit Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn an und wird leicht verletzt

Zetel (ots)

Am Donnerstag befuhr ein 19-Jähriger aus Zetel gegen 17.25 Uhr die Straße Klein Schweinebrück in Richtung Oldenburger Straße. In einer Linkskurve kam er mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte hier gegen eine geparkten PKW, eine Straßenlaterne und mehrere Verkehrsschilder. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Auch an dem anderen PKW entstand erheblicher Sachschaden.

