Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Austritt von hochkonzentrierter Salzsäure

Jever (ots)

Jever. Im Laufe des Nachmittages des 25.08.2021 räumten eine 83jährige Frau und ein 56jähriger Mann eine Garage in Jever aus. Hierbei wurden mehrere Behältnisse, unter anderem mit haushaltsüblichen Farben, Lacken, Reiniger und Ölen, aufgefunden. Dieses wurde in den PKW des 56jährigen Mannes gestellt und zur Mülldeponie nach Wilhelmshaven verbracht. Eine Entsorgung der Flüssigkeiten konnte dort auf Grund der Menge nicht gewährleistet werden, sodass beide sich auf den Weg zur Deponie nach Wiefels / Wangerland machten. Auf der Fahrt zur Deponie klagten beide Insassen über Übelkeit, Husten und Unwohlsein, sodass die Fahrt unterbrochen und ein Parkplatz in der Wangerländischen Straße in Jever angefahren wurde. Auf Grund der gegebenen Umstände wurde die Freiwillige Feuerwehr und der Gefahrgutzug des Landkreises Friesland zum Abstellort des PKW entsandt. Hier konnte festgestellt werden, dass sich in einem Behälter Salzsäure befunden hat, welche im PKW ausgelaufen ist. Die beiden Insassen wurden durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes Friesland versorgt, eine weitere ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Die ausgetretenen Schadstoffe im PKW konnten durch die Feuerwehr gebunden werden, die Entsorgung erfolgt durch eine Spezialfirma. Der nicht mehr nutzbare PKW wurde abgeschleppt. Für ca. fünfeinhalb Stunden musste der Bereich in einem Umkreis von 50 Metern gesperrt werden. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Jever, des Gefahrenzuges des Landkreises Friesland, der Rettungsdienst des Landkreises Friesland, sowie Beamte des Polizeikommissariats Jever im Einsatz.

