Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht einen Hundehalter sowie Zeugen nach Vorfall im Börgenweg

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstagabend, den 19.06.2021, erhielt die Polizei um 23.11 Uhr Kenntnis von einem Vorfall im Börgenweg in Wilhelmshaven, bei dem eine Katze kurz zuvor von einem Hund angefallen worden sein soll und daraufhin verstarb. Nach Aussagen der Katzenbesitzerin sei die Katze von einem an der Flexileine geführten Schäferhund angegriffen worden. Der Hundehalter, der ein Handy und ein Fahrrad am Ereignisort zurückließ, habe sich nach Zeugenaussagen daraufhin fluchtartig mit dem Hund entfernt. Nachbarn hatten zuvor noch vergeblich versucht, den Mann festzuhalten. Die eingesetzten Beamten stellten die aufgefundenen Gegenstände sicher. Bisherige Ermittlungen verliefen negativ. Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen sowie zu dem Vorfall angeben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

