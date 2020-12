Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Strafverfahren gegen 18-Jährige eingeleitet

RoffhausenRoffhausen (ots)

Am Montag, 21.12.2020, wurde der Polizei gegen 02.00 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, das auf verdächtige Weise auf einem an der Roffhausener Landstraße gelegenen Firmengelände herumfahren würde. Beamte der Polizei Jever kontrollierten den Pkw und stellten in dem Fahrzeug zwei Personen fest, wobei die 18-jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und Fahrübungen zwecks Vorbereitung auf eine Führerscheinprüfung machte. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

