POL-WHV: Fahrzeug wurde mit ungültigen Kurzzeitkennzeichen in Wilhelmshaven geführt - Polizei stellt Kennzeichen sicher und leitet Verfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag, 22.03.2020, erhielt die Polizei von einem Zeugen die Mitteilung, dass ihm ein Pkw aufgefallen wäre, der mit ungültigen Kurzzeitkennzeichen auf der Peterstraße in Höhe der Straße Ebkeriege in Richtung B210 unterwegs sei.

Die daraufhin eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung stellte den beschriebenen Pkw in der Bäderstraße in Hooksiel und an dem Fahrzeug tatsächlich die bis zum 17.03.2020 beschränkten und damit ungültigen Kennzeichen fest.

Gegen den 21-jährigen Fahrzeugführer leiteten die Beamen Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeug-Steuergesetz und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein, außerdem stellten sie die Kennzeichen sicher.

