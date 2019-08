Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Mähdreschers

Wilhelmshaven (ots)

Varel- Am Dienstag, gegen 14:50 Uhr, geriet in der Urwaldstraße in Bockhorn ein Aufsitzmäher während der Arbeiten, vermutlich auf Grund der Hitze und Trockenheit, in Brand. Durch die Feuerwehr Bockhorn, welche mit 20 Feuerwehrleuten am Einsatzort war, konnte das Feuer gelöscht werden. Die Maschine brannte völlig aus; eine Rasenfläche von ca. 20 qm wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird auf ca. EUR 21500,- geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

