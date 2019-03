Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Zetel - Polizei Varel sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Zetel. Am Mittwochabend befuhr gegen 20.15 Uhr ein 18-jähriger aus Zetel mit seinem PKW Mercedes den Plaggendamm. Im Einmündungsbereich Collsteder Damm musste er einem entgegenkommenden PKW ausweichen. Dabei geriet er mit seinem PKW ins Rutschen und prallte anschließend gegen einen Baum. Der 18-jährige sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der Unfallverursacher, zu dem keine Angaben gemacht werden können, entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

