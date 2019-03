POL-UN: Werne - Verkehrsunfall - eine Person leichtverletzt

Kreispolizeibehörde Unna

Ein 25-jähriger Werner und eine 63-jährige Bergkamenerin befanden sich am Samstag (02.03.2019) um 09:55 Uhr an einer rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage an der Freiher-vom-Stein-Straße. Als die Lichtzeichenanlage auf grün wechselte, fuhr der 25-jährige Werner mit seinem grauem Passat an und übersah, dass der Pkw (grauer VW Golf) vor ihm noch stand. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Bergkamerin verletzte sich leicht und klagte über Nackenschmerzen. Mit einem eingesetzten Rettungswagen wurde sie einem Krankenhaus zwecks ambulanter Behandlung zugeführt zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

