Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall - Motorradfahrer verletzte sich schwer

Kamen (ots)

Zum Unfallzeitpunkt (Samstag, dem 02.03.19 um 13:15 Uhr) befuhr ein 50-jähriger Kamener mit seinem Kraftrad die Dortmunder Allee in südliche Fahrtrichtung. An der Kreuzung Dortmunder Allee/ Siegeroth/ Bückeburger Straße beabsichtigte der 50-jährige Kradfahrer nach rechts in die Straße Siegeroth abzubiegen. Im Kurvenbereich rutschte er dann mit dem Vorderrad weg und kam zu Fall. Er stürzte auf die rechte Fahrzeugseite und verletzte sich dabei schwer. Er wurde vor Ort ärztlich behandelt und anschließend mittels RTW zwecks stationärer Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Hinweise auf eine verschmutzte oder glatte Fahrbahn gibt es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell