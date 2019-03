Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Versuchter Einbruch in Imbisswagen

Werne (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (28.02.2019) 20:00 Uhr bis Freitag (01.03.2019) 11:00 Uhr versuchten Unbekannte in einen Imbisswagen in der Stockumer Straße in Werne einzubrechen. Der oder die Täter hebelten an zwei Seitenklappen und verursachten dadurch Sachschaden. In das Innere gelangte man jedoch nicht. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02389- 921 3420 oder 02303- 921 0 entgegen

