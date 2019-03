Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit Flucht - Dank aufmerksamen Zeugen aufgeklärt

Holzwickede (ots)

Ein 34-jähriger Holzwickeder befuhr am Freitag (01.03.2019) gegen 02:50 Uhr mit einem grauen VW die Straße Chaussee in Fahrtrichtung Holzwickede. An der Einmündung zum Oelpfad beabsichtigte der Fahrzeugführer offensichtlich nach links in den Oelpfad abzubiegen. Dabei verlor der Fahrzeugführer aus bisher unbekanntem Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im Einmündungsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einer Leitplanke und einem dahinter stehendem Straßenschild. Anschließend entfernte sich der Verusacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich gegen 15:00 Uhr bei der Polizei. Er hatte das stark unfallbeschädigte Fahrzeug geparkt auf einem Parkplatz in der Stehfenstraße aufgefunden. Der Fahrzeugführer konnte im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen angetroffen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4700 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

