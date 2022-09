Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Zaunelemente gestohlen++Tranktorreifen entwendet++Unfallverursacher macht sich aus dem Staub++Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen++Diebe machen sich an Oldtimer zu schaffen...++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Zaunelemente gestohlen

Verden. Von einem Grundstück in der Straße "Achtern Hoff" sind in den letzten Tagen mehrere Bauzaunelemente im Gesamtwert von rund 1400 Euro verschwunden. Der Besitzer geht von einem Diebstahl aus und hat Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Die Beamten haben die Ermittlungen eingeleitet und suchen nach Zeugen, die in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Wer zwischen Mittwoch und Sonntag vergangener Woche verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz zu melden.

Tranktorreifen entwendet

Verden. Von einem Firmengrundstück am Allerufer haben Unbekannte in den letzten Tagen zwei Traktorreifen entwendet. Der Wert der Reifen, die mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein dürften, wird mit rund 8.000 Euro angegeben. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Unfallverursacher macht sich aus dem Staub Verden. Ausgesprochen dreist hat sich ein bislang unbekannter Autofahrer verhalten, der am Montagmittag im sogenannten Nordertorkreisel einen Auffahrunfall verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht hat. Er schob den Wagen einer 82-jährigen Fahrerin aus Eystrup auf den Pkw einer 51-jährigen Nienburgerin, die vor dem Zebrastreifen angehalten hatte, um Fußgängern das Überqueren zu ermöglichen. Der Unfall, bei dem ein Schaden von rund 10.000 Euro entstand, ereignete sich gegen 13.40 Uhr. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen.

Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen Armsen. Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagmittag der Anbau eines Einfamilienwohnhauses in der Straße "Alte Eichen" in Brand geraten. Rund 40 Einsatzkräfte mehrerer Freiwilliger Feuerwehren löschten den Brand und konnten das angrenzende Einfamilienwohnhaus vor größerem Schaden bewahren. Dabei leistete die Drehleiter der Achimer Feuerwehr wertvolle Dienste. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Löscharbeiten unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Noch während die Brandbekämpfung lief, nahmen Beamte einer spezialisierten Tatortermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz erste Ermittlungen auf. Die Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst fortgeführt.

Diebe machen sich an Oldtimer zu schaffen Schwanewede. Bislang unbekannte Täter haben sich am Wochenende auf einem Betriebsgelände in der Steller Heide an einem 33 Jahre alten Wohnmobil zu schaffen gemacht. Sie überwanden ein zwei Meter hohes Zaunelement, bauten in fachgerechter Form das vordere Stoßstangenelement des Oldtimers ab und nahmen es mit. Der monetäre Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro, der ideelle Wert dürfte allerdings weitaus höher zu bewerten sein. Das gestohlene Fahrzeugteil gibt es in dieser Form nicht mehr. Zeugen, die in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04209/918650 an die Polizeistation Schwanewede zu wenden.

Unachtsamkeit verursacht Zusammenstoß

Lilienthal. Beim Verlassen eines Grundstücks an der Hauptstraße war eine 79-jährige Autofahrerin aus Bremen am Montagmorgen unaufmerksam. Sie übersah den querenden Pkw eines 86-Jährigen aus Ghyum, der trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr verhindern konnte. Verletzt wurde niemand, an beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell