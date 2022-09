Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Lagerraum aufgebrochen

Langwedel. Auf der Baustelle des Seniorenheims an der Großen Straße haben unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag Werkzeug gestohlen. Die Diebe brachen gewaltsam eine Tür zu einem Lagerraum auf und gelangten so an ihre Beute, mit der sie unerkannt flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Langwedel unter Telefon 04232/934910 entgegen.

Enkeltrick per WhatsApp

Verden. Eine 81-jährige Verdenerin ist am Montag Opfer des Enkeltricks per WhatsApp geworden. Eine Person meldete sich unter unbekannter Nummer bei WhatsApp bei der Seniorin und gab sich als Sohn aus. Der angebliche Sohn gab vor, dass er ein neues Handy habe und aus unterschiedlichen Gründen dringend Geld benötige, das er schnellstmöglich zurücküberweisen werde. Leider bemerkte die Frau die Täuschung nicht und überwies wie vom vermeintlichen Sohn gewünscht einen vierstelligen Betrag auf ein Konto. Die Polizei warnt vor derartigen Maschen und rät dazu, niemals Geldüberweisungen zu tätigen nur aufgrund einer Nachricht bei WhatsApp. Auch darf man sich niemals zeitlich unter Druck setzen lassen. Ein Anruf bei den Angehörigen unter den bisherigen bekannten Nummern sowie insbesondere der unmittelbare Kontakt zu Familienmitgliedern schützen vor derartigen Betrugsmaschen.

Radfahrerin schwer verletzt

Ottersberg. Bei einem Verkehrsunfall auf der Verdener Straße (L155) wurde am Dienstag gegen 15:15 Uhr eine 66-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Eine 31-jährige VW-Fahrerin fuhr von der Straße Amtsmoor an die Einmündung zur Verdener Straße heran und stieß hier mit der Radfahrerin zusammen, die hier den Gehweg verbotswidrig in Richtung Ortsmitte befuhr. Durch den Zusammenstoß kam die Radfahrerin zu Fall, dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Gegen die Autofahrerin, die körperlich unverletzt blieb, leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Flucht vor Polizei scheitert

Achim. Der Versuch einer 23-jährigen Fiat-Fahrerin, am Dienstagnachmittag auf der A1 vor der Polizei zu flüchten, scheiterte. Die Frau fiel schon im Bremer Bereich auf der A1 in Richtung Hamburg auf, da sie in Schlangenlinien über die drei Fahrstreifen fuhr. Anhaltesignale der Polizei im Bereich Bremen sowie im Bereich der Autobahnpolizei Langwedel ignorierte sie, bis sie letztlich nach mehreren Kollisionen mit der Schutzplanke im Bereich Sittensen aufgrund eines Reifenschadens zum Stehen kam. Die Frau sowie ihre zwei männlichen Mitfahrer im Alter von 19 und 25 Jahren blieben unverletzt, es blieb beim Sachschaden. Da ein Drogentest bei der Frau positiv verlief, wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Verfahren eingeleitet. Der Pkw wurde sichergestellt. Da sich die beiden jungen Männer aggressiv zeigten, setzten die Beamten gegen sie Pfefferspray ein und fesselten sie. Da sie weiter Widerstand leisteten und Beleidigungen ausstießen, folgten weitere Strafverfahren.

18-Jährige schwer verletzt

Kirchlinteln. Eine 18-jährige Autofahrerin wurde am Dienstag gegen 15:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B215 schwer verletzt. Ein 38-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war auf der B215 aus Walle kommend in Richtung Rotenburg unterwegs. Als er nach links in Richtung Völkersen abbog, übersah er die entgegenkommende junge Frau in dem Kleinwagen der Marke Peugeot, sodass es zur Kollision kam. Die Frau erlitt dabei schwere, der Lkw-Fahrer leichte Verletzungen. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Der 38-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Taschendieb im Verbrauchermarkt

Osterholz-Scharmbeck. Erneut hat ein Taschendieb in einem Verbrauchermarkt zugegriffen. Opfer war diesmal eine ältere Dame, die am Montagnachmittag Kundin in dem Discounter am Hördorfer Weg war. Der unbekannte Dieb nutzte die für ihn günstige Gelegenheit und griff in einem unbeobachteten Moment in die Tasche, die am Einkaufswagen hing. Der Langfinger erlangte die Geldbörse samt Bargeld der 83-Jährigen, die den Diebstahl erst bemerkte, als der Täter bereits mit seiner Beute unerkannt geflohen war. Die Polizei Osterholz bittet darum, insbesondere in Geschäften achtsam zu sein und Wertgegenstände stets eng am Körper zu tragen, am besten in verschlossenen Innentaschen.

Zwei E-Scooter entwendet

Lilienthal. An der Falkenberger Landstraße entwendeten am Dienstag gegen 21 Uhr unbekannte Täter gleich zwei E-Scooter. Obwohl beide motorisierten Tretroller mit einem Schloss gesichert waren, gelang es den Dieben, die grün/schwarzen Fahrzeuge der Marke Fundot zu erbeuten und unerkannt zu flüchten. Hinweise nimmt die Polizei Lilienthal unter Telefon 04298/465660 entgegen.

Ermittlungen wegen Unfallflucht

Lilienthal. Am Mittwochmorgen gegen 6:30 Uhr kam es auf der Lilienthaler Allee zu einer Unfallflucht. Eine 54-jährige Fahrerin eines Chevrolets war auf der Lilienthaler Allee unterwegs, als sie in Höhe der Feldhäuser Straße von einem von einem entgegenkommenden Autofahrer derart geschnitten wurde, dass sich beide Fahrzeuge streiften. Während die 54-Jährige am Unfallort anhielt, flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort. Die Frau blieb unverletzt, der entstandene Schaden beläuft sich jedoch allein an ihrem Kleinwagen auf rund 4.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer und dessen Auto, das ebenfalls beschädigt sein muss und zu dem keine Beschreibung vorliegt, nimmt die Polizeistation Lilienthal unter Telefon 04298/465660 entgegen.

Hoher Schaden - Unfallfahrer flüchtet

Schwanewede. Rund 8.000 Euro Schaden verursachte am Dienstag zwischen 9 und 9:30 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Landstraße. Der Unbekannte prallte vermutlich beim Rangieren gegen die rechte Fahrzeugseite eines dort geparkten Vans der Marke Mercedes. Hinweise zum Schadenverursacher liegen der Polizei nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04209/918650 zu melden.

Straßenbahn übersehen

Lilienthal. Glimpflich verlief ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14:20 Uhr auf der Hauptstraße (L133). Ein 34-jähriger Opel-Fahrer fuhr von einer Grundstücksausfahrt auf die L133, dabei missachtete er die Vorfahrt einer herannahenden Straßenbahn. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Verletzte waren nicht zu beklagen.

