Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Flächenbrand verhindert

Landkreis Verden (ots)

Dörverden/Wahnebergen. Am Donnerstagmittag musste die Feuerwehr ausrücken, nachdem ein Flächenbrand am Schachtweg in Wahnebergen gemeldet worden war. Gegen 12:30 Uhr hatte sich offenbar aufgrund eines technischen Defekts an einem Mähdrescher ein kleiner Bereich des Feldes entzündet. Der Landwirt konnte die Flammen jedoch selbstständig ablöschen, sodass die Feuerwehr gar nicht mehr so groß zum Einsatz kam, wie zunächst befürchtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-107

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell