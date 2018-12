POL-VER: ++ Einbrecher in der Bördestraße ++

Osterholz-Scharmbeck (ots) - Am Montagmorgen registrierte die Polizei zwei Einbrüche in der Bördestraße. Betroffen waren die Räumlichkeiten einer Zeitungsredaktion und des Landvolks. In beiden Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt und durchsuchten Schränke und Behältnisse nach vorhandenen Wertgegenständen. Beim Landvolk wurde Bargeld gestohlen. Ob auch bei dem Einbruch in die Zeitungsredaktion etwas weggekommen ist, steht noch nicht fest. Die Ermittler gehen in beiden Fällen von denselben Tätern aus. Angehörige einer Spezialisierten Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz sicherten Spuren, die nun ausgewertet werden müssen. Darüber hinaus sucht die Polizei nach etwaigen Zeugen, die zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnten, beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Telefon 04791/3070 entgegen.

