POL-VER: ++Transporter-Fahrer hatte knapp 3 Promille intus++Unfallfahrer flüchtet++Geldautomat angegriffen++Einbruch in Einfamilienwohnhaus++Geräteschuppen aufgebrochen++

Landkreise Verden u. Osterholz (ots) - Landkreis Verden

Transporter-Fahrer hatte knapp 3 Promille intus Langwedel. Knapp unter drei Promille Alkohol hatte offenbar ein 60-jähriger Transporter-Fahrer aus Rumänien im Blut, der am Sonntagmittag beim Rangieren auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Goldbach einen geparkten Lkw touchiert hat. Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellten Polizeibeamte deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 60-Jährigen fest und führten einen Soforttest am sogenannten Alcomaten durch. Der angezeigte Wert lag knapp unter drei Promille, woraufhin die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Der Führerschein des Transporter-Fahrers wurde beschlagnahmt.

Unfallfahrer flüchtet Achim. Beim Befahren der Borsteler Landstraße hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Sonntagnachmittag ein am Fahrbahnrand geparktes Auto touchiert und erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Statt anzuhalten und sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort und beging Fahrerflucht. Die Achimer Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet etwaige Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Geldautomat angegriffen Thedinghausen. Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen versucht, den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Braunschweiger Straße zu knacken. Mit einem mitgebrachten Werkzeug hebelten sie die Verkleidung des Gerätes ab, scheiterten aber bei der weiteren Tatausführung. Bargeld erlangten die Täter nicht. Es entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Die Achimer Polizei bittet etwaige Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag in der Braunschweiger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Landkreis Osterholz

Einbruch in Einfamilienwohnhaus Osterholz-Scharmbeck. Durch Aufhebeln eines Fensters sind bislang unbekannte Diebe am Sonntag in ein Einfamilienwohnhaus an der Stader Landstraße gewaltsam eingedrungen und haben sämtliche Räume nach vorhandenen Wertgegenständen durchsucht. Zwei Laptops, ein Tablet-PC sowie Bargeld wurden gestohlen. Der Schaden ist beträchtlich. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Geräteschuppen aufgebrochen Axstedt. 26 Dosen Sprühkreide haben Unbekannte in der letzten Woche aus einem Geräteschuppen auf dem Gelände des TV Axstedt in der Schulstraße gestohlen. Der Diebstahl wurde am Samstagnachmittag entdeckt, kann sich aber auch schon ein paar Tage früher ereignet haben. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter Telefon 04791/3070 entgegen.

