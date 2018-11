POL-VER: ++ A1: Unfall mit Folgen ++ Verletzte und Sachschaden ++ Berauscht auf der A1 ++ Alkoholisiert zur Polizei gefahren ++ 8.000 Euro Schaden - Unfallfahrer flüchtig ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN

A1: Unfall mit Folgen

Achim. Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Donnerstag gegen 16:30 Uhr auf der A1 nahe der Anschlussstelle Uphusen/Mahndorf. Ein 60-jähriger Fahrer eines Sattelzuges, der in Richtung Osnabrück unterwegs war, war unachtsam und fuhr auf einen vor ihm abbremsenden Transporter auf, den er wiederum auf zwei weitere Kleintransporter aufschob, so dass letztlich vier Fahrzeuge an der Karambolage beteiligt waren. Der Schaden, der an den Fahrzeugen entstand, beträgt Schätzungen zufolge über 50.000 Euro. Der Sattelschlepper war nicht mehr fahrbereit. Zwei 24 und 30 Jahre alte Insassen eines Transporters erlitten leichte Verletzungen.

Verletzte und Sachschaden

Verden/Walle. Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 13:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Waller Heerstraße (B215), zudem wurden zwei Frauen leicht verletzt. Eine 64-jährige Mini-Fahrerin bremste zu spät und fuhr auf eine vor ihr stehende 65-jährige Audi-Fahrerin auf, die durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf einen davorstehenden Wagen eines 68-jährigen Mannes geschoben wurde. Beide beteiligten Frauen erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 12.000 Euro.

Berauscht auf der A1

Oyten. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel zogen am Donnerstagabend einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr. Gegen 19:30 Uhr kontrollierten sie den 36-jährigen Mann, der in Richtung Hamburg unterwegs war, nahe der Anschlussstelle Oyten. Ein Drogentest ergab, dass der Fahrer Cannabis zu sich genommen hatte und dass die berauschenden Stoffe noch im Körper waren. Es folgten daher eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Der 36-Jährige muss nun mit einem Fahrverbot und einem hohen Bußgeld rechnen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Alkoholisiert zur Polizei gefahren

Osterholz-Scharmbeck. Ein 57-jähriger Mann ist am Donnerstagvormittag alkoholisiert mit dem Auto bei der Polizei Osterholz vorgefahren. Der Mann war eigentlich zu einer Vernehmung vorgeladen worden, weshalb er auch rechtzeitig in der Dienststelle erschien. Da er allerdings alkoholisiert war und sich zudem herausstellte, dass er selbst mit dem Auto zum Termin erschienen war, leiteten die Beamten ein Verfahren gegen den 57-Jährigen ein. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt, außerdem muss er nun mit einem Fahrverbot und einem hohen Bußgeld rechnen.

8.000 Euro Schaden - Unfallfahrer flüchtig

Schwanewede. Nach einem Verkehrsunfall, bei dem Am Markt am Donnerstagabend erheblicher Sachschaden entstanden war, ist der Unfallverursacher flüchtig. Der unbekannte Fahrer fuhr gegen 19:30 Uhr über eine bepflanzte Fläche sowie einen Gehweg und prallte schließlich mit großer Wucht gegen einen hier geparkten Opel Meriva, der in der Folge um über eine Fahrzeuglänge weggeschoben wurde. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht weiter um den angerichteten Schaden, der auf rund 8.000 Euro geschätzt wird. Hinweise zum Unfall und zum Unfallfahrer und dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Schwanewede unter Telefon 04209/914690 entgegen.

