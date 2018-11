POL-VER: ++ Einbruch in Fitnessstudio ++ Bargeld gestohlen ++ Audi Q5 entwendet ++ Einschleichdieb in Riede ++

Landkreis Verden (ots) - Einbruch in Fitnessstudio

Achim. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten stiegen unbekannte Täter in der Nacht auf Montag in ein Fitnessstudio an der Borsteler Landstraße ein. Im Studio stahlen die Unbekannten danach eine Musikanlage und einen Laptop. Hinweise zu den Einbrechern liegen nicht vor. Die Polizei Achim bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Bargeld gestohlen

Achim. In den Kindergarten an der Obernstraße sind am vergangenen Wochenenden unbekannte Täter eingestiegen. Unklar ist derzeit, wie die Einbrecher in das Gebäude gelangen konnten. Sicher ist hingegen, dass sie eine geringe Menge Bargeld erlangten. Die Polizei Achim (04202/9960) hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

Audi Q5 entwendet

Kirchlinteln. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag einen Audi Q5 gestohlen, der auf einem Grundstück Am Kreuzberg abgestellt war. Zunächst drangen die Unbekannten in das dazugehörige Einfamilienhaus ein, wo sie die Fahrzeugschlüssel stahlen. Danach setzten sich die Diebe in den hochwertigen schwarzen SUV und fuhren davon. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Einschleichdieb in Riede

Riede. In ein Einfamilienhaus am Heiligenbruch hat sich am Montag zwischen 11 und 12:30 Uhr ein Dieb eingeschlichen. Während die Bewohnerin sich im Garten befand, nutzte der Unbekannte die Gelegenheit und betrat das Haus durch eine nicht verschlossene Tür. Im Haus erlangte der Dieb diversen Schmuck, danach floh er unerkannt. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

