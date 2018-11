POL-VER: Fahren unter Alkoholeinfluss

A27, im Bereich Achim (ots) - Am Sonntag, den 25.11.18, 07.23 Uhr, befuhr ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Bremen mit seinem PKW die A 27 in der Gemarkung Achim in Richtung Cuxhaven in auffälligen Schlangenlinien. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab 1,59 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

