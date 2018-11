POL-VER: ++ Computer und Besteck gestohlen ++ Tasche im Auto lockt Täter an ++ Seitenscheibe eingeschlagen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN

Computer und Besteck gestohlen

Oyten. In ein Einfamilienhaus an der Straße Wehlacker sind am Mittwoch zwischen 12 und 23 Uhr unbekannte Täter eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster gewaltsam auf, um anschließend im Haus zwei Notebooks und einen Besteckkoffer zu stehlen. Da die Diebe unerkannt fliehen konnten, bittet die Polizei Achim mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Seitenscheibe eingeschlagen

Verden. Eine im geparkten Auto abgelegte Tasche hat am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz der BBS an der Neuen Schulstraße einen Autoaufbrecher angelockt. Nach Einschlagen einer Seitenscheibe durchwühlte der Unbekannte die Tasche, fand jedoch keine Wertgegenstände und stahl daher nichts. Hinweise über verdächtige Personen nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Tasche im Auto lockt Dieb an

Verden. Die Seitenscheibe eines an der Zollstraße abgestellten Autos wurde am Mittwochnachmittag von einem unbekannten Täter eingeschlagen. Im Innenraum des Fahrzeugs, das auf dem Parkplatz der Nicolaischule abgestellt war, entwendete der Dieb einen hier abgestellten Einkaufskorb samt Inhalt, darunter Bargeld, diverse Papiere und Schlüssel. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden. Ein Rat der Polizei: Wertgegenstände und Taschen sollten keinesfalls in geparkten Fahrzeugen zurückgelassen werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

