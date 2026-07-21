Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Raub in Oldenburg

Oldenburg (ots)

Gestern Mittag wurde die Oldenburger Polizei zu einem Raubdelikt in Oldenburg entsendet. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Nach bisherigen Erkenntnissen haben zwei unbekannte Männer zunächst gegen 10:00 Uhr eine Werkstatt im Pophankenweg für eine Reparatur ihres Autos aufgesucht.

Nachdem eine Reparatur durch einen Mitarbeiter der Werkstatt abgelehnt wurde, sind die Unbekannten mit ihrem schwarzen Audi mit polnischer Zulassung weggefahren und gegen 12:00 Uhr zurückgekehrt, um ein weiteres Gespräch zu führen.

Im weiteren Verlauf der Tat setzte einer der beiden Unbekannten unvermittelt Pfefferspray gegen einen 47-jährigen Mitarbeiter ein und schlug ihm anschließend mit einem Drehmomentschlüssel auf den Kopf. Als das am Boden liegende Opfer versuchte, sich zu wehren, würgte der Täter den Mann bis zur Bewusstlosigkeit. Nach dem Wiedererlangen des Bewusstseins verständigte der Verletzte umgehend die Polizei.

Nach der Tat bemerkte das Opfer, dass ein Mobiltelefon sowie ein Portemonnaie fehlten. Die Täter flüchteten unerkannt mit ihrem Auto.

Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 35 Jahre alt, kräftig mit dunklen Haaren. Bekleidet war er mit einem hellgrauen T-Shirt. Der zweite Täter ist ebenfalls männlich, ca. 30 - 35 Jahre alt und unter 1,75 groß. Er trug eine schwarze Cappy und eine dunkle Hose. Beide Täter sollen polnisch gesprochen haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang geben können. Diese können sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 melden. (867882)

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