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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall auf A 29 bei Sande - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Am 20.07.2026 gegen 13:50 Uhr kommt es auf der A 29 Richtung Osnabrück kurz vor der Anschlussstelle Sande zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein beladener Autotransporter überholt ein Auto und schert anschließend wieder nach rechts ein. Der Autotransporter wird danach von einem grauen BMW überholt, welcher ebenfalls wieder nach rechts einschert und sich nun vor dem Autotransporter befindet. Hierbei kommt es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen diesen beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des BMW wird dadurch leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Es entsteht ein Gesamtschaden von etwa 7.500 Euro.

Aufgrund widersprüchlicher Aussagen werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang oder der Fahrweise der beiden Unfallbeteiligten machen können. Insbesondere sucht die Polizei nach den Zeugen, die kurz vor dem Unfall vom Autotransporter überholt worden sind. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Oldenburg, Tel. 04402-9330. (868215)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK BAB Oldenburg
Telefon: +49(0)4402-933 115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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