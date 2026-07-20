Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Einbrüche und ein Raub am vergangenen Wochenende

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich Oldenburg, Bad Zwischenahn und Apen zu mehreren Einbrüchen und einer Raubtat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.

Bad Zwischenahn:

Im Gewerbegebiet Aschhausen in Bad Zwischenahn drangen bislang unbekannte Täter Freitagabend (ca. 22:30 Uhr) gewaltsam in ein Geschäft ein und entwendeten mehrere Fahrräder. Die Unbekannten konnten anschließend unerkannt flüchten (859134).

Oldenburg:

In dem Zeitraum von Donnerstag bis Freitag kam es zu zwei versuchten Einbrüchen in der Buchtstraße in Oldenburg: Unbekannte versuchten, in jeweils zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Beide Versuche misslangen. (856549, 857302).

Am frühen Samstagmorgen, in der Zeit von ca. 00:45 bis 01:30 Uhr, kam es zu einer Raubtat in der Schüttingstraße in Oldenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich eine Gruppe in der Innenstadt befunden. Ein Mann aus der Gruppe hatte berechtigten Zugang zu einem dortigen Geschäft. Als die Gruppe dieses kurzzeitig aufsuchte, erschienen sieben Männern und bedrängten die Gruppe. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich in das Innere des Geschäftes verlagerte. Im Zuge dessen gelang es den Tätern, Schmuck aus dem Geschäft zu entwenden und anschließend unerkannt zu flüchten. Ein Mann soll ein weißes T-Shirt getragen haben. Weitere Täterhinweise gibt es derzeit nicht (859791).

Apen:

In Apen war eine Firma in der Zeit vom vergangenen Dienstag, 14.07., bis Samstagmittag, Ziel von Einbrechern. Unbekannte verschafften sich mutmaßlich durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu einem Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt (860765).

Wer Hinweise zu den genannten Taten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Rufnummer 0441-790-4115 zu melden.

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