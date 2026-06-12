Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Diebstahl eines hochwertigen Quads in Westerstede - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 10. Juni 2026, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 11. Juni 2026, 05:20 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Fahrzeughandels in Westerstede - Ortsteil Ocholt - zu einem Diebstahl eines hochwertigen Elektro-Quads.

Bislang unbekannte Täter entwendeten ein Quad des Herstellers CFMOTO, Typ UForce 600, vom Außengelände der Firma Moto Car Performance Center in der Straße Burnhörn 16 in 26655 Westerstede, Ortsteil Ocholt.

Das Fahrzeug war dort zum Verkauf ausgestellt. Der Diebstahl wurde am Vormittag des 11.06.2026 bemerkt und der Polizei Westerstede gemeldet. Nach Angaben des Firmeneigentümers befand sich das Fahrzeug am Vorabend gegen 18:00 Uhr noch an seinem Ausstellungsort. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich das Fahrzeug gegen 05:20 Uhr bereits nicht mehr auf dem Firmengelände befunden habe.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Straße Burnhörn und Umgebung im Ortsteil Ocholt beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des entwendeten Quads geben können, sich mit der Polizei Westerstede in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Polizei Westerstede unter der Erreichbarkeit 04488/833-115 entgegen. (689531)

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