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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfallflucht

Menden (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei Zeugen: Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am vergangenen Freitag zwischen 15 und 15.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz Zum Eisenwerk einen ordnungsgemäß abgestellten BMW 320CI Cabrio beschädigt. Vermutlich berührte er das andere Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es blieben Kratzer und eine leichte Delle in der Fahrertür des BMW - ein Schaden von mindestens 250 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9099-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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