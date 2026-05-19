Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Verkehrsunfallflucht
Menden (ots)
Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei Zeugen: Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am vergangenen Freitag zwischen 15 und 15.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz Zum Eisenwerk einen ordnungsgemäß abgestellten BMW 320CI Cabrio beschädigt. Vermutlich berührte er das andere Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es blieben Kratzer und eine leichte Delle in der Fahrertür des BMW - ein Schaden von mindestens 250 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9099-0.
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