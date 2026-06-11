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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Größerer Einsatz an Schule in Oldenburg - Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen

Oldenburg (ots)

Am heutigen Mittag kam es zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an einer Schule in der Sophie-Schütte-Straße in Oldenburg.

Gegen 11:45 Uhr erfolgte die Alarmierung über die Brandmeldeanlage der Schule. Die entsandten Einsatzkräfte konnten vor Ort schnell feststellen, dass ein gezündeter Knallkörper in einem Flurbereich ursächlich für die Auslösung des Alarms gewesen sein dürfte.

Mehrere Schülerinnen und Schüler klagten vor Ort über Beschwerden, insbesondere infolge des lauten Knalls. Die Betroffenen wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Nach derzeitigem Stand wurden insgesamt 31 Kinder leicht verletzt. Zwei Kinder wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Körperverletzung aufgenommen. Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist unter anderem die mögliche Beteiligung eines Schülers an dem Vorfall. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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