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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Einbrüche angezeigt - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit zu zwei Einbruchsdelikten, die sich im Verlauf der vergangenen Tage ereignet haben.

Bereits am Mittwoch kam es im Angerweg zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 7:00 Uhr und 13:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung, indem sie die Wohnungstür aufhebelten.

Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Unbekannten Münzgeld in geringer Stückelung.

Ein weiterer Einbruch wurde aus dem Werftweg gemeldet. Dort drangen bislang unbekannte Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh gewaltsam in ein Gewerbeobjekt ein. Die Täter durchsuchten mehrere Bereiche des Betriebes und entwendeten diverse Werkzeuge sowie Metalle. Aufgrund der Menge geht die Polizei derzeit davon aus, dass für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 0441-7904115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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