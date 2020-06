Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Weitere Unfälle mit Verletzten +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch kam es im Stadtgebiet erneut zu Verkehrsunfällen, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden:

Um 12.50 Uhr wollte die 46-jährige Fahrerin eines VW Touran von einem Grundstück nach links auf die Alexanderstraße einbiegen. Beim Überqueren des Gehwegs stieß ihr Auto gegen den Rollator einer 68-jährigen Frau, die daraufhin stürzte und am Arm verletzt wurde. (703436)

Auf einem für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg am Stau stießen um 13.15 Uhr eine 38-jährige Radfahrerin mit einem 65-jährigen Radfahrer zusammen. Beide Beteiligte stürzten und wurden dabei leicht verletzt. Gegenüber der Polizei machten beide Personen unterschiedliche Angaben zur Unfallursache. (703696)

In der Holler Landstraße wurde um 16.45 Uhr eine 76-jährige Radfahrerin verletzt. Die Frau war mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Holler Landstraße unterwegs, als sie von dem Opel Astra eines 62-Jährigen erfasst wurde, der von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einbiegen wollte. (704304)

An der Einmündung Edewechter Landstraße/Lerigauweg kam es um 17.50 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrenden. Ein 49-jähriger Mann fuhr mit seinem Rad auf dem Radweg der Edewechter Landstraße in Richtung Stadtmitte. Offenbar aufgrund der Sonneneinstrahlung übersah er das Rotlicht der Ampel, so dass eine 54-Jährige, die mit ihrem Rad bei Grün die Edewechter Landstraße überquerten wollte, eine Vollbremsung machen musste. Die Frau stürzte und wurde verletzt. (704705)

Der Unfalldienst der Polizei sucht weitere Zeugen dieser Unfälle. Diese können sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 melden.

