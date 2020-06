Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung auf dem Schloßplatz +++

Oldenburg (ots)

Mehrere Streifenwagen der Oldenburger Polizei wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum Schloßplatz entsand, nachdem eine Zeugin eine Auseinandersetzung zwischen mindestens zehn Personen gemeldet hatte.

Als die Beamten gegen 0.30 Uhr am Einsatzort eintrafen, verhielten sich die dort anwendenden Personen zum Teil aggressiv und schrien sich gegenseitig an. Den Einsatzkräften gelang es, die Anwesenden voneinander zu trennen. Den Angaben einer 22-jährigen Frau zufolge hatten sich die Personen am Schloßplatz getroffen, um gemeinsam zu feiern. Als sich ein 22-jähriger Mann zu der Gruppe hinzugesellte, habe sich ein Streit über die mitgebrachten Getränke entwickelt. Der Oldenburger habe der 22-Jährigen dabei mit einem Glas auf die Hand geschlagen und den Arm verdreht; kurz darauf soll er dem Opfer noch eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben, die dabei zerbrach. Die Frau wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Mehrere der Umstehenden hatten daraufhin versucht, die Situation zu schlichten.

Die Beamten erteilten dem 22-Jährigen einen Platzverweis für den Innenstadtbereich; gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (705521)

