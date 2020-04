Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Gerätelager am Uhlhornsweg +++

Oldenburg (ots)

Im Laufe des Osterwochenendes drangen unbekannte Einbrecher über die Tiefgarage des Universitätsgebäudes am Uhlhornsweg in einen Lagerraum für Gartengeräte ein. In der Zeit zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Dienstagmorgen lösten sie die Befestigung eines Zaunelements und konnten so das Gerätelager betreten. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten Gartengeräte und Maschinen im Gesamtwert von über 2000 Euro.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen genommen. (424379)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell