Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Erneute Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen +++

Oldenburg (ots)

Am Montagnachmittag kam es im Stadtgebiet erneut zu einem Vorfall mit einem unbekannten Exhibitionisten. Der Mann hatte sich um 15.15 Uhr am Tresenbereich eines Schnellrestaurants an der Langen Straße aufgehalten und sich mit heruntergelassener Hose drei Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahren präsentiert.

Eine der Schülerinnen meldete sich kurze Zeit später bei der Polizei und zeigte den Vorfall an.

Es soll sich um einen etwa 60-jährigen, relativ kleinen und dicklichen Mann gehandelt haben. Er habe nach Aussage der Kinder einen weißen Haarkranz gehabt und sei mit schwarzer Jogginghose sowie weißem T-Shirt bekleidet gewesen. Der Unbekannte habe einen Rollator bei sich gehabt.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0441/790-4115 entgegen. (648744)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell