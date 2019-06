POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Bad Zwischenahn: PKW gerät in den Gegenverkehr Am 01.06.2019 befährt gegen 18:50 Uhr eine 19-jährige mit ihrem PKW in Bad Zwischenahn-Kayhausen die Oldenburger Straße aus Richtung Oldenburg kommend. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an ihrem PKW gerät sie auf die Gegenfahrbahn und stößt mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Dieser PKW wurde von einer 39-jährigen Frau geführt. In dem im Fahrzeug befanden sich zwei Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren. Alle Insassen beider Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen.

Edewecht: Auffahrunfall mit 3 verletzten Personen Am 01.06.2019 befuhr gegen 19:05 Uhr eine 24-jährige mit ihrem PKW aus Richtung Edewecht kommend die Osterschepser Straße. Als sie nach links in die Straße Flaßkamp abbiegen wollte, musste sie zunächst verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 26-jähriger PKW-Fahrer bemerkte die zu spät und fuhr auf den stehenden PKW auf. Beide Fahrzeugführer und die 26-jährige Beifahrerin des auffahrenden PKW wurden leicht verletzt.

Edewecht: Alkoholisierter Fahrzeugführer stößt mit Reh zusammen. Am 02.06.2019 befährt gegen 00:45 Uhr ein 22-jähriger Oldenburger mit einem PKW den Jeddeloher Damm in Richtung Oldenburg. In Höhe der Straße Alpenrosenweg kommt es zum Zusammenstoß mit einem Reh. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Eine erste Überprüfung vor Ort ergibt einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt.

