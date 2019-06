Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Schwerer Verkehrsunfall+++Einbruchdiebstahl aus Kraftfahrzeug+++

Oldenburg (ots)

+++Schwerer Verkehrsunfall am Samstag+++ Am Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, kommt es in der Donnerschweer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Offenbar übersieht ein 27jähriger Pkw-Fahrer aus Oldenburg, der die Donnerschweer Straße in Richtung stadtauswärts befährt, beim Abbiegen nach links in die Straße Großer Kuhlenweg den entgegenkommenden stadteinwärts fahrenden 21jährigen Motorradfahrer, ebenfalls aus Oldenburg. Es kommt zur Kollision, wobei der Motorradfahrer gegen einen weiteren Pkw geschleudert und schwer verletzt wird. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter 0441/790-4115. -640719- +++Einbruchdiebstahl aus Kraftfahrzeug+++ Am Freitagvormittag, zwischen 10.30 Uhr und 11.35 Uhr, schlägt ein bislang unbekannter Täter im Wellenweg, Bereich unterhalb der Autobahn A29, Nähe Huntebrücke, die Scheibe der Fahrertür eines dort geparkten Pkw ein und entwendet eine im Fahrzeug abgestellte Tasche mit Geldbörse. Bei der Rückkehr des Geschädigten zum Pkw entfernt sich mit hoher Geschwindigkeit ein weißer Kleinwagen mit Oldenburger Kennzeichen. Hinweise auch hier bitte an die Polizei unter 0441/790-4115. -636550-

