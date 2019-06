Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei fahndet nach unbekanntem Exhibitionisten +++

Oldenburg (ots)

Ein unbekannter Exhibitionist hat am Sonntagmittag am Uhlhornsweg die Polizei auf den Plan gerufen. Der Mann hatte zuvor offenbar eine 21-jährige Frau belästigt.

Die Oldenburgerin war um 12.35 Uhr zu Fuß von der Ammerländer Heerstraße kommend in Richtung Universität unterwegs. Etwa in Höhe des Ökozentrums sei die 21-Jährige dann von einem ihr unbekannten, älteren Mann angesprochen worden. Der etwa 70 Jahre alte Mann habe sie um Hilfe gebeten. Als sich die Oldenburgerin daraufhin dem Mann näherte, habe dieser seine Hose geöffnet und sich vor der Frau entblößt. Die 21-Jährige sei daraufhin weitergegangen und habe sofort die Polizei alarmiert. Der Unbekannte habe sich in Richtung Ammerländer Heestraße entfernt. Die Beamten konnten den Mann im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen.

Es soll sich um einen 1,80 bis 1,90 großen, weißhaarigen Mann gehandelt haben. Er war mit beigefarbener 3/4-Hose und blaugestreiftem Poloshirt bekleidet und trug eine dunkle, eckige Brille. Der Unbekannte habe hochdeutsch gesprochen.

Hinweise von Zeugen werden von der Polizei unter Telefon 0441/790-4115 entgegengenonmmen. (643058)

