POL-KA: (CW) Haiterbach - Bei Streitigkeiten Schreckschusswaffe abgefeuert

Calw (ots) - Am Samstagabend kam es in Haiterbach zu handfesten Streitigkeiten zwischen zwei Bekannten, in deren Verlauf es zu einer Schussabgabe aus einer Schreckschusswaffe kam.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen trafen sich die beiden 31 und 34 Jahre alten Bekannten am Samstagabend in der Wohnung des 31-Jährigen in Haiterbach zum Abendessen. Im Verlaufe des Abends kam es gegen 20:30 Uhr aus unbekannten Gründen zu Streitigkeiten, die in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Als der 34-Jährige schließlich aus der Wohnung flüchtete, nahm der Beschuldigte kurzzeitig die Verfolgung auf. Hierbei kam es seitens des 31-Jährigen auch zu einer Schussabgabe aus einer Schreckschusswaffe. Verletzt wurde aber offenbar niemand.

Die von Anwohnern alarmierte Polizei konnte erst nach weiteren Ermittlungen die genaue Örtlichkeit in Erfahrung bringen. Unter Beteiligung mehrerer Streifenwagenbesatzungen konnte der Beschuldigte schließlich widerstandslos festgenommen und die Schreckschusswaffe beschlagnahmt werden. Der alkoholisierte Mann musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

