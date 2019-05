Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Betrügerische Dachdecker unterwegs - Zeugen gesucht!

Krefeld (ots)

Am gestrigen Montag (13. Mai 2019) ist eine Krefelderin von vermeintlichen Dachdeckern betrogen worden, indem sie überhöhte Preise für nicht erforderliche Arbeiten an ihrem Haus verlangt hatten.

Gegen 14 Uhr klingelten drei Männer bei einer Anwohnerin der Sollbrüggenstraße. Sie erklärten, dass ihnen ein Schaden auf dem Dach aufgefallen sei, den sie nun gerne reparieren wollen. Von der Situation überrumpelt, stimmte die Krefelderin den Arbeiten zu und bezahlte den vereinbarten Kostenvoranschlag. Nachdem die Handwerker eine halbe Stunde auf dem Dach gearbeitet hatten, entfernten sie sich mit dem Auto. Die Täter können nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei warnt: Lassen Sie niemals Fremde oder Handwerker ins Haus, die Sie nicht selbst beauftragt haben. Rufen Sie im Zweifel die Polizei.

Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu wenden. (277)

